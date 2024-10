Calciomercato Reggina: Rivas interessa all’Udinese. La possibile operazione

Era certamente il giocatore più atteso e l’inizio è stato anche di un certo livello. Poi Rigoberto Rivas ha perso smalto e lucidità insieme a tutto il resto della squadra, ma rimane comunque un calciatore di notevoli qualità ed evidentemente anche di grande interesse per qualche società della massima serie. La Reggina, attraverso una interessante operazione di mercato con l’Inter, è riuscita ad acquistarlo ed ora avrebbe la possibilità di cederlo. Le conferme arrivano direttamente da Udine con i colleghi di tuttoudinese che ne spiegano anche l’eventuale operazione.

“L’Udinese sembra fare sul serio per l’honduregno. I Pozzo avrebbero superato la concorrenza della Sampdoria, al momento più defilata anche a causa del cambio di allenatore. La Reggina sarebbe ben disposta a cederlo, anche perché vorrebbe dire far entrare un po’ di liquidità nelle casse, visto che Rivas rappresenterebbe un plusvalenza di un certo livello. L’idea sarebbe di cederlo in questa finestra di mercato ma tenerlo comunque in prestito a Reggio fino a fine stagione”.