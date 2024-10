Calciomercato: il Cosenza fa sul serio. Nel mirino quattro nomi importanti

Alzare l’asticella dopo un’altra annata vissuta all’insegna della sofferenza, ma con l’obiettivo raggiunto della salvezza. Lo ha dichiarato il presidente Guarascio che, come primo movimento, ha deciso di affidare la panchina del Cosenza a Fabio Caserta. E gli obiettivi di mercato sono di rilievo, così come riferisce l’esperto Gianluca Di Marzio. Si tratta di Artur Ionita, Francesco Lisi e Gennaro Acampora, rispettivamente di proprietà di Pisa, Perugia e Benevento e tutti con un contratto fino a giugno 2024. Viva anche la trattativa per l’attaccante La Mantia.