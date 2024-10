Calciomercato, Giacchetta: ‘Cederemo alcuni protagonisti della promozione’

La serie B guarda con attenzione alle uscite della Cremonese. La Reggina in estate aveva puntato Valzania

Nel corso della conferenza stampa, il Ds della Cremonese ex Reggina Simone Giacchetta, ha parlato anche di calciomercato e possibili uscite: Anche se a malincuore, bisognerà fare uscite. Dico a malincuore perché ci sono giocatori protagonisti della promozione e giovani interessanti da accompagnare in questo percorso. Ad ognuno di loro oggi dobbiamo dire grazie, però è anche vero che per un miglioramento bisogna fare un cambiamento”.

Nell’elenco delle uscite ci sono sicuramente Baez e Castagnetti, ma le cronache locali scivono anche di altri profili in possibile partenza come Bonaiuto, Ciofani, Bianchetti, tutti giocatori di altissimo profilo per un campionato di serie B e quindi appetibili soprattutto da quelle squadre che puntano alla promozione. La scorsa estate la Reggina cercò con grande insistenza il centrocampista Valzania che dopo aver rifiutato il trasferimento, si è trasferito alla Spal, mentre Strizzolo era stato ceduto al Perugia.