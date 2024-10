Calciomercato: Cremonese scatenata e Valzania più vicino alla Reggina

I dubbi stanno per sciogliersi. Luca Valzania è sempre più vicino alla Reggina, soprattutto dopo le ultime entrate in casa grigiorossa con il giocatore ora molto dietro nelle gerarchie. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa, ma le possibilità che ciò avvenga aumentano con il trascorrere delle ore. La conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà:

La Reggina si avvicina a Valzania