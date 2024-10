Calciomercato, Di Marzio: ‘Reggina interessata ad una punta centrale’

Anche se il ds Taibi ha parlato di mercato chiuso in attacco e Inzaghi di numero eccessivo di punte in organico

Il Ds Taibi ha parlato di mercato in entrata chiuso per quello che riguarda il reparto offensivo. Mister Inzaghi ha giusitifcato la non convocazione di Montalto come una valutazione sull’eccessivo numero di attaccanti in organico, tenuto conto che nel suo modulo tattico solo uno ne scende in campo. Nonostante questo, secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Reggina sarebbe interessata a King Udoh dell’Olbia. Il classe ’97 italo-nigeriano, di ruolo punta centrale, ha messo a referto nella scorsa stagione ben 13 reti e 3 assist.