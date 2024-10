Calciomercato: De Rossi blocca La Mantia, ma l’attaccante vuole la Reggina

Nei giorni scorsi abbiamo ripreso una dichiarazione del tecnico della Spal De Rossi in cui escludeva ogni possibilità di cessione dell’attaccante La Mantia, uno degli obiettivi di mercato della Reggina. Siamo a due giorni dalla chiusura della seconda sessione e tutto potrebbe cambiare in base anche a quelle che sono i desideri del centravanti, secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà:

“Andrea La Mantia ha scelto la Reggina e spera di essere liberato negli ultimissimi giorni di mercato. Una pista che era emersa a sorpresa diversi giorni fa e che vi avevamo raccontato, pur non essendoci la certezza di una cessione di Santander. Ma alla fine per il paraguaiano è stato raggiunto un accodo con il Guarani, quindi la Reggina ha ripreso a lavorare per La Mantia, assolutamente la prima scelta in questi tre giorni scarsi alla chiusura della sessione invernale di mercato. Tra l’altro l’attaccante non è stato titolare nelle ultime partite, è sempre entrato dalla panchina e si troverà una soluzione che possa permettere di perfezionare la trattativa. La Reggina ha la necessità di prendere una prima punta, esigenza confermata dalla partita con sconfitta in casa del Sudtirol“.