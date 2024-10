Calciomercato: le parole del Ds Polito sulla cessione di Terranova alla Reggina

Si è trattato per lungo tempo Tuia, alla fine è arrivato Terranova. Non una alternativa come ci ha tenuto a prexisare il ds Taibi, ma uno dei profili individuati come spesso accade quando si cercano calciatori in determinati ruoli. Ed a proposito del suo trasferimento alla Reggina sul sito ufficiale del Bari ha espresso la propria opinione il Ds dei galletti Polito: “Terranova? Lo scorso anno si è buttato nel fuoco per noi, quest’anno ha trovato poco spazio. Ha avuto una grossa occasione, un’offerta di due anni a 36 anni non capita tutti i giorni. Noi abbiamo fatto la scelta di rinnovare con il capitano Di Cesare, una bandiera, e non potevamo fare altro. Lo ringrazio pubblicamente per quanto fatto e non posso che augure il meglio per la sua carriera”.

foto: fonte reggina1914