Reggina: il messaggio di Taibi ai tifosi delusi da questo calciomercato

Sono stato snocciolati grandi nomi e per lungo tempo affiancati alla Reggina. Alcuni di questi veramente trattati, per altri semplici sondaggi. Il Ds Taibi ha spiegato il perchè dei mancati arrivi dei vari Tuia, Viola e La Mantia, all’ultimo momento anche Ionita, ma allo stesso tempo, a quella parte di tifosi rimasti delusi dagli ultimi interventi, ha voluto mandare un messaggio:

“Abbiamo fatto un mercato funzionale e nel rispetto della sostenibilità. Il sottoscritto non metterebbe mai questa società in difficoltà dal punto di vista economico. Il nome non sempre paga. Lo abbiamo visto con Santander, si pensava di aver fatto un grande colpo. Ma poi può accadere a qualsiasi giocatore di aver difficoltà nell’inserimento. A mio avviso, una squadra che è terza in classifica non dovrebbe essere stravolta, sono contento di quello che è stato fatto e la qualità di questi calciatori che sonpo arrivati la vedrete in campo. Desidero, soprattutto, che questa società duri un secolo per questo non era il caso di fare follie. A fine campionato tireremo le somme e intanto venite tutti allo stadio a sostenere la squadra. Pensiamo a dove eravamo lo scorso giugno…”