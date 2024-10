Palermo – Reggina, Taibi: ‘Spero di darle un dispiacere’

Chiusa la parentesi calciomercato, il dirigente amaranto è già proiettato alla prossima sfida che vedrà la Reggina affrontare il Palermo.

A proposito della città natia, Taibi, ai microfoni di Michele Favano su VideoTouring, ha dichiarato:

“Domenica affronteremo la squadra della mia città, mi auguro di darle un grande dispiacere”.

Il ds si è poi soffermato sui probabili indisponibili amaranto per la sfida del Barbera. Confermate le assenze, come già a Bolzano, di Camporese e Ricci, che ne avranno ancora per qualche settimana. Dovrebbe tornare disponibile Cionek dopo il lutto familiare, ancora qualche dubbio sulla presenza di Hernani, fermatosi nella sfida con il Sudtirol, ma si farà di tutto per recuperarlo in tempo per la sfida ai rosanero.