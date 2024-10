Calciomercato – Ecco perchè Paghera avrebbe scelto la Ternana

Paghera si, Paghera no. Sembrava una operazione scontata, chiusa in maniera definitiva ed invece un colpo di coda della Ternana dovrebbe aver ribaltato tutto. Il calciatore questa mattina si è allenato con la squadra rossoverde ed anche se non è arrivata la firma, dalle parti di Terni danno per sicuro il suo trasferimento. Nel pomeriggio, secondo quanto dichiarato dal DG Iiriti alla trasmissione radiofonica “Talk Sport” su Antenna Febea, ci sarebbe stato un incontro tra il futuro dirigente amaranto ed il calciatore, del quale non se ne conoscono i contenuti ed i risvolti.

Nel frattempo in mattinata, ai colleghi di RNP, il DS Taibi aveva dichiarato di guardare altrove e cercare altri profili, probabilmente convinto che i margini per un riavvicinamento erano pari a zero. L’inserimento della Ternana nella trattativa che sembrava già conclusa tra la Reggina e Paghera, è stato favorito dalla presenza del DS degli umbri Leone il quale, proprio con lo stesso Paghera, aveva vissuto due anni importanti a Lanciano. I rapporti personali tra le parti pare abbiano fatto la differenza.