Calciomercato: il lunghissimo elenco di svincolati. Occasioni per tutti, tanti nomi illustri

Definito dal Ds Taibi come il mercato più difficile degli ultimi venti anni, l’ultima sessione vissuta in questi mesi estivi, è stata una enorme fatica per tutti. Tanti gli organici che non sono riusciti a liberarsi degli esuberi, tantissimi i calciatori svincolati che non hanno trovato squadra. Ne troviamo in tutti i ruoli e per tutte le categorie, questo l’elenco lunghissimo riportato da tuttoC.com

Leggi anche

Portieri

Diamante Crispino, Luca Crosta, Angelo Da Costa, Simone Farelli, Alessandro Iacobucci, Cosimo La Gorga, Riccardo Leoni, Gabriele Marchegiani, Stefano Minelli, Antonio Mirante, Davide Narduzzo, Filippo Perucchini, Rafael, Andrea Rossini, Roberto Taliento, Alex Valentini, Andrea Zaccagno.

Difensori

Michelangelo Albertazzi, Raffaele Alcibiade, Bruno Alves, Luca Antei, Lorenzo Ariaudo, Kwadwo Asamaoh, Maikol Benassi, Nicolas Bresciani, Davide Brivio, Fabrizio Cacciatore, Michele Canini, Stefano Cason, Alessandro Castellana, Marco Capuano, Lorenzo Carissoni, Michele Cremonesi, Lorenzo Del Prete, Andrea De Rossi, Andrea De Vito, Nicolò Fazzi, Giulio Favale, Johad Ferretti, Lorenzo Filippini, Leonardo Fontanesi, Michele Fornasier, Luca Germoni, Vladimir Golemic, Simone Gozzi, Francesco Karaklis, Lorenzo Laverone, Francesco Lamanna, Matteo Legittimo, Franco Lepore, Matteo Lomolino, Leonardo Longo, Christian Maggio, Gianni Manfrin, Francesco Migliore, Andrea Montesano, Matteo Musacchio, Nikolas N’Koulou, Devis Nossa, Aniello Panariello, Francesco Pambianchi, Andrea Pastore, Danilo Pasqualoni, Enrico Pezzi, Matteo Procopio, Andrea Rispoli, Ivan Rondanini, Adriano Russo, Simone Sales, Roberto Sabato, Andrea Scrugli, Alessandro Semprini, Matthias Solerio, Giorgio Spizzichino, Tommaso Squillace, Christian Tavanti, Luca Tedeschi, Davide Vitturini, Gigi Vitale, Giuseppe Zampano, Valerio Zigrossi.

Centrocampisti

Francesco Agnello, Daniel Bezziccheri, Gianluca Carpani, Francesco Della Rocca, Riccardo Doradiotto, Vittorio Fabris, Marco Firenze, Zakaria Hamadi, Mattia Lombardo, Luca Lulli, Senad Lulic, Nicola Madonna, Matteo Marotta, Simone Mattia, Bryan Mecca, Simone Missiroli, Simone Palermo, Javier Pastore, Mario Pugliese, Lorenzo Remedi, Giovanni Sbrissa, Matteo Serrotti, Danilo Soddimo, Roberto Strechie, Lorenzo Tassi, Francesco Urso, Bruno Vicente, Nicolas Viola, Mattia Viviani

Attaccanti

Alessio Cerci, Gianmarco De Feo, Carmine De Sena, Elio De Silvestro, Michael Fabbro, Andrea Ferretti, Iago Falque, Antonio Gammone, Domenico Germinale, Niccolò Giannetti, Sebastian Giovinco, Okyere Gullit, Simone Lo Faso, Fernando Llorente, Mario Mandzukic, Francesco Margiotta, PierGiuseppe Maritato, Simone Minelli, Andrea Nalini, Mario Pacilli, Graziano Pellè, Diego Perotti, Massimiliano Pesenti, Gianmario Piscitella, Manuel Pucciarelli, Gaston Ramirez, Vincenzo Rennella, Frank Ribery, Alejandro Rodriguez, Emanuele Rovin.