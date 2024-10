Calciomercato: l’ex Reggina Cortinovis potrebbe tornare in serie B

Lo scorso anno con la Reggina il talentuoso centrocampista tra gare giocate da titolare ed altre da subentrato, ha collezionato 30 presenze e realizzato 1 gol. Alessandro Cortinovis, di proprietà dell’Atalanta, ha avuto decisamente meno fortuna in questa stagione con la maglia del Verona dove ha visto il campo per soli 6 minuti e la sua squadra collocata all’ultimo posto della classifica. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il giocatore potrebbe tornare in serie B e più precisamente al Perugia, per espressa richiesta del tecnico Castori.

