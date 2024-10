Calciomercato: l’ex Reggina Fabio Ceravolo in serie D

Fabio Ceravolo è cresciuto nel settore giovanile della Reggina e con la maglia amaranto ha esordito e giocato in serie A. Tra massima serie e cadetteria in totale ha realizzato con la Reggina 19 reti. Poi altre esperienze importanti con Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese, Padova e l’ultima in C con il Fiorenzuola. Adesso la scelta all’età di 37 anni, di accettare la proposta della Pro Palazzolo in serie D.

Il comunicato

“La Società è orgogliosa di comunicare un colpo di mercato epocale: Fabio Ceravolo è un nuovo giocatore della Pro Palazzolo!

Fabio, punta centrale classe 1987, non ha assolutamente bisogno di presentazioni: attaccante che ha calcato i più importanti campionati italiani approda alla Pro Palazzolo per la sua prima esperienza in Serie D.

Il curriculum è semplicemente impressionante: 554 presenze tra i professionisti condite da 112 gol e 37 assist, di cui 99 presenze in Serie A, 301 presenze in Serie B, 126 presenze in Serie C e 4 presenze nella Nazionale Italiana U20.

Il tutto con le maglie di Reggina, Pro Vasto, Pisa, Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese, Padova e Fiorenzuola.

Diamo quindi tutti il benvenuto a Fabio, che ha scelto la maglia numero 9, augurandogli una buona e proficua stagione“.

fonte: fc pro palazzolo