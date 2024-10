Calciomercato: per l’ex Reggina Giacchetta, nuova esperienza in B?

Una promozione in serie A e una finale play off persa. In mezzo una retrocessione

Una promozione con la Cremonese, una stagione da dimenticare in serie A con i grigiorossi e una finalissima persa contro il Venezia che avrebbe potuto invece regalare a Simone Giacchetta la soddisfazione di aver ottenuto con la stessa squadra una doppia gioia.

E dopo tre anni comunque positivi, l’ex Reggina potrebbe salutare la compagine lombarda e le richieste per lui non mancano. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo sarebbe tra i preferiti per sostituire a Bari Ciro Polito al quale è stato dato il ben servito in maniera ufficiale dalla società biancorossa.

Nel panorama nazionale Simone Giacchetta è comunque uno dei Ds più apprezzati.