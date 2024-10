Calciomercato ex Reggina: Simone Missiroli potrebbe giocare in serie C

A 35 anni, il reggino ex amaranto, potrebbe giocare un campionato di serie C per la prima volta

Simone Missiroli, dopo una serie consecutiva di stagioni ad alto livello, in occasione dell’ultimo campionato con la maglia della Spal, complice pure qualche infortunio di troppo, non ha brillato come tutto il resto della squadra. Nonostante un contratto in essere con i ferraresi, secondo quanto riferito da Sky Sport l’ex calciatore della Reggina potrebbe trasferirsi in serie C all’altra Reggio. C’è infatti un forte interessamento della Reggiana su di lui, compagine che ovviamente punterà, dopo la retrocessione, alla vittoria del campionato. Si concretizzasse la trattativa, Simone Missiroli giocherebbe le gare in casa con la sua squadra, in quello stadio, il Mapei Stadium, che lo ha visto per diversi anni protagonista con la maglia del Sassuolo.