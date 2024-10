Alfredo Pedullà: aggiornamenti sul calciomercato amaranto e gli obiettivi della Reggina

Le manovre del calciomercato amaranto con diverse operazioni ancora da chiudere. La Reggina al momento è però ferma, bloccata da quei rifiuti che oggi impediscono di poter agire liberamente e quindi effettuare completare le varie trattative in corso. Il riepilogo di tutto quello che è ancora in ballo, su alfredopedulla.com:

“La Reggina vuole fare un grande colpo per l’attacco e l’ha individuato in Samuel Di Carmine, in scadenza con il Verona, la prossima settimana ci sarà un incontro con la proposta un importante triennale. Di Carmine vorrebbe restare in A, ma al momento non ci sono piste calde, ecco perché potrebbe prendere in considerazione l’offerta della Reggina. Il club amaranto continua a riflettere su Asencio, a conferma che non è una trattativa definita. Per la fascia destra il primo della lista è Adjapong di proprietà del Sassuolo, molto più defilati gli altri nomi. E a centrocampo una priorità è lo svincolato Hetemaj pur essendoci concorrenza (per esempio il Crotone). Piace anche Cavion, acquistato dalla Salernitana a parametro zero”.