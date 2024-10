Calciomercato: la Reggina ritroverà Okwonkwo… ma da avversario

Con la Reggina dodici presenze in campionato, zero gol

Lo scorso anno è stato fortemente voluto dall’ex tecnico Marco Baroni, per lui 12 presenze tante occasioni, ma zero gol con la maglia della Reggina. Orji Okwonkwo è tornato al Bologna, società che ne detiene il cartellino e nella primissima parte di questo mercato, era stato nuovamente accostato alla squadra amaranto. Da qualche giorno, invece, dopo una breve trattativa è diventato un calciatore del Cittadella. Questo il pensiero del Ds Stefano Marchetti su Il Gazzettino:

“È una punta veloce, che sa agire su tutto il fronte offensivo. Con lui il nostro attacco è completo. Possiamo rimetterci tutti in gioco, da zero, ma con la consapevolezza che questo gruppo può far bene”.