Calciomercato: avventura già finita per l’ex Bolzicco alla Sanremese. I motivi dell’addio

Tomas Bolzicco, il generoso attaccante lo scorso anno alla Reggina e autore di quattro reti, passato in estate al Fasano senza particolare fortuna, ha già concluso la sua avventura anche con la Sanremese, dopo il trasferimento in occasione dell’ultima sessione di mercato. Le strade si separano e ad annunciarlo è la stessa società:

Il comunicato

“La Sanremese Calcio comunica che, a causa di problemi personali che ne richiedono il rientro in patria, si è concluso il rapporto con rescissione consensuale, del contratto con l’attaccante Tomas Bolzicco.

Il club ringrazia Bolzicco per la correttezza dimostrata in questa breve esperienza e gli augura le migliori fortune“.