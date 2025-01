Forza Reggina, forza ragazzi, forza mister.

Ci siamo quasi. Il tanto atteso doppio appuntamento è ormai prossimo e la Reggina sa bene, nonostante il campionato sia ancora lungo, di giocarsi moltissimo in queste due partite ravvicinate. E siccome nel calcio di oggi la testa conta più di ogni altra cosa, diventa fondamentale riuscire a fare risultato contro la Scafatese, per arrivare nel migliore dei modi al recupero di mercoledi con il Favara.

Lo storico ultras Carminello ha fatto il suo appello, invitando la tifoseria amaranto ma anche l’ambiente tutto, a mettere da parte divisioni e polemiche. Lo abbiamo pubblicato quasi in tempo reale, condividendo ogni virgola. C’è un momento per le critiche, ce ne sono altri in cui la serenità può diventare un’arma importante per il raggiungimento di determinati obiettivi.

E questa squadra ha dimostrato, in modo particolare in occasione dell’ultimo match giocato in casa contro la Nuova Igea, che con la giusta tranquillità oltre a vincere le partite si può esprimere anche un calcio piacevole. Sono queste le circostanze in cui tutti bisogna spingere e remare dalla stessa parte, accantonando critiche e polemiche (per dirla alla Carminello), pensando solo a quello che dovrà succedere prima domenica e poi mercoledi. A Scafati lo scorso lunedi il massimo dirigente ha pubblicato una lettera rivolta ai tifosi affinchè lo stadio possa essere totalmente gremito a tinte gialloblu e sappiamo di trovare un ambiente molto caldo.

I sostenitori amaranto saranno presenti e hanno già occupato per intero il settore riservato agli ospiti, anche se la disponibilità dei tagliandi, rispetto all’apertura della prevendita, è stata ridotta. Sarebbero andati almeno in 500. Peccato.

Quindi si faccia tutti la propria parte, mentre il resto dovranno farlo tecnico e calciatori. Il primo preparando al meglio l’incontro nella scelta degli uomini da mandare in campo e nella trasmissione dei concetti, i giocatori mettendoci tutto quello che hanno dentro tra agonismo, determinazione, cuore, anima, spinta emotiva, qualità e possibilmente anche qualche gol. Un risultato importante contro la Scafatese, lo abbiamo ripetuto fino alla noia, può già risultare decisivo per il futuro degli amaranto in questo campionato. Su tutto il resto ci sarà tempo per parlarne…

Forza Reggina, forza ragazzi, forza mister.