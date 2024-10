Calciomercato: l’ex Reggina Sounas riparte dalla C e punta alla quarta promozione

A Reggio i tifosi lo hanno rimpianto per lungo tempo non avendo mai digerito quella scelta e cioè non dare al centrocampista greco Sounas la possibilità di proseguire la sua avventura in amaranto anche in serie B. E la stessa sorte gli è toccata l’anno successivo dopo la promozione con la maglia del Perugia. Maggiore fortuna Sounas l’ha avuto invece a Catanzaro dove oltre ad avere conquistato la terza promozione della carriera dalla C alla B, con i giallorossi ha disputato anche una grande stagione in B, arrivando insieme alla squadra fino alla semifinale play off. Su di lui è andato con grande fermezza e convinzione l’Avellino, la compagine irpina già favorita nella passata stagione e che per la prossima punta solo ed esclusivamente a vincere.

Secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio, il trasferimento sarà a titolo definitivo, con l’Avellino pronto a offrire a Sounas un contratto triennale a cifre importanti.