Calciomercato: Fabbian vede la serie A, ma non con la maglia dell’Inter

Un girone di andata straordinario come lo è stato per tutta la Reggina e gol decisivi che hanno determinato diverse partite. Giovanni Fabbian ha chiuso la stagione da capocannoniere della squadra amaranto con otto reti realizzate ed un rendimento che per un giovane del 2003 è stato elevatissimo. Nonostante la flessione nella seconda parte del girone di ritorno, coincidente con quello di tutto il gruppo, il calciatore ha comunque attirato su di se le attenzioni di diversi club della massima serie. C’è da ricordare che proprietaria del suo cartellino è l’Inter che vorrebbe inserirlo nella trattativa per acquistare Frattesi dal Sassuolo. Secondo La Gazzetta dello Sport nell’operazione rientra anche l’attaccante Mulattieri.