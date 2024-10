Calciomercato: su Folorunsho piomba la capolista e gli scenari potrebbero cambiare

Con il trascorrere dei giorni, sembra sempre più probabile l’ inserimento del centrocampista Folorunsho nella lista dei partenti in casa Pordenone. La Reggina rimane alla finestra conoscendo bene il gradimento del calciatore verso la maglia amaranto, ma se dovesse trovare conferma l’ultima dichiarazione del Ds Taibi riguardo la possibilità che il Napoli adesso intenda monetizzare per la sua cessione preferendola al prestito, allora la società amaranto sarebbe a priori fuori dai giochi.

Leggi anche

Il Pisa su Folorunsho

Nessun investimento per l’acquisizione di qualunque cartellino, anche trattandosi di Folorunsho, la Reggina non può e non intende farlo e la politica che punta al momento solo ed esclusivamente sui giovani, ne è la prova lampante. E’ per questo che sul calciatore si è fiondato anche il Pisa, attuale capolista del torneo e con ampia disponibilità economica già dimostrata proprio alla Reggina nell’operazione Nicolas. Rimane sempre la volontà di Folorunsho, ma in mezzo c’è il Napoli proprietario del cartellino e magari una proposta più vantaggiosa per lo stesso calciatore proprio dalla società neroazzurra. Vedremo.