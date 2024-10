Calciomercato, La Gazzetta dello Sport: ‘Palermo da A, cinque colpi’

Un avvio di calciomercato scoppiettante per il Palermo che dopo il play off sfiorato da matricola, adesso punta alla promozione in serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: “…cinque acquisti in pochi giorni. Cinque acquisti di rilievo per il Palermo di Eugenio Corini che da domani inizierà la stagione a Veronello per una tre giorni di test fisici. Ma la squadra in realtà è gia partita con un mercato scatenato. Ciò che si è verificato in questi ultimi giorni sta certificando il tipo di percorso che il Palermo intende intraprendere. Presi Pietro Ceccaroni, Roberto Insigne, Fabio Lucioni, Leonardo Mancuso e Aljosa Vasic, il club siciliano ha ufficializzato il contratto pluriennale con la Puma“.

