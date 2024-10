Calciomercato: tutti vogliono Giacchetta, il ds dei miracoli con l’Albinoleffe

Lavora in silenzio da anni riuscendo sempre a raggiungere gli obiettivi prefissati. Alla quinta stagione come Ds dell’Albinoleffe, Simone Giacchetta è riuscito a fare notizia perchè i bergamaschi, dopo aver eliminato Modena e Catanzaro, si apprestano a giocare la semifinale di andata play off contro l’Alessandria. Il Bari è stata la prima società che ha manifestato particolare interesse, anche se nelle ultime ore, avendo forse fretta di chiudere, sembra essersi orientato verso l’ex dirigente dell’Ascoli Ciro Polito.

Cremonese e Ascoli su Giacchetta

Ma secondo quando riportato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, su Simone Giacchetta ci sarebbero due società di serie B: “L’ottimo lavoro viene premiato. Ne sa qualcosa Simone Giacchetta, ds che ha ricostruito l’Albinoleffe dopo la retrocessione in Serie C e ora sta beneficiando dei risultati della sua programmazione: il club bergamasco si trova infatti nelle semifinali dei playoff, dove sfiderà l’Alessandria, e sogna il ritorno nel torneo cadetto. Un torneo, la Serie B, che potrebbe accogliere lo stesso Giacchetta a prescindere dai risultati del suo attuale club: Cremonese e Ascoli hanno infatit messo nel mirino l’artefice del miracolo-Albinoleffe, e potrebbero offrirgli un contratto nelle prossime ore“.