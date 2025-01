Calciomercato: l’ex Reggina Gori pronto al ritorno in serie B

Con la Reggina l’attaccante Gabriele Gori ha giocato nella stagione 2022-23, l’ultima purtroppo per gli amaranto tra i professionisti prima del fallimento. 34 presenze, quasi tutte da subentrato e 3 le reti realizzate. Ha fatto molto meglio in serie C con l’Avellino dove in una stagione e mezza ha messo a segno 16 gol. Adesso è ormai prossimo, secondo quanto riportato da TMW, il trasferimento al Sudtirol, compagine militante nel campionato di serie B.

Gori al Sudtirol

“Avellino e Sudtirol hanno messo a punto gli ultimi dettagli per il trasferimento a Bolzano di Gabriele Gori, attaccante classe 1999, cercato negli ultimi giorni anche da Cittadella, Arezzo, Pescara, Carrarese e Trapani, con un’operazione che prima del prestito con diritto di riscatto prevede il rinnovo di contratto dell’ex Fiorentina. Le due società hanno concluso un altro affare”.