Reggina: i dubbi di mister Trocini sullo schieramento anti Acireale

Una partita importantissima quella che la Reggina giocherà domenica ad Acireale. Un passaggio fondamentale che porterà poi alla sfida della settimana successiva contro la capolista Siracusa, match quest’ultimo che potrà dire moltissimo sul futuro della stagione.

Ma, come detto, va giocata questa gara che, al pari di quella di Ragusa, rappresenta un altro ostacolo duro da superare e se vogliamo ancora più complicato. C’è bisogno della migliore Reggina sotto tutti i punti di vista, qualità e combattività, arma quest’ultima che sembra aver acquisito il gruppo amaranto, in virtù di quel secondo tempo giocato domenica scorsa con il coltello fra i denti. Certo, sarebbe più opportuno anzichè soffrire fino all’ultimo istante, riuscire a chiudere gli incontri prima, viste le tante occasioni da rete che si creano e forse oggi questo è l’unico appunto che si può muovere ai calciatori.

Come se la giocherà mister Trocini? Certamente non modificherà l’atteggiamento tattico, dovrà rinunciare a Laaribi squalificato e viene dato per scontato l’impiego di Salandria in quel ruolo, anche se l’allenatore in fatto di scelte e anche coraggio in più di una circostanza ha sorpreso. Rimangono altri due punti interrogativi. Il primo è rappresentato dal recupero di Grillo, l’altro sull’impiego o meno di Girasole al pari di Barillà in diffida e quindi a rischio squalifica. Si potrebbe pensare all’inserimento sin dal primo minuto di Capomaggio.

Nel frattempo la buona notizia arriva dal diretto interessato attraverso un post. Parliamo del portiere Lazar che ha annunciato il suo rientro dopo ben 85 giorni.