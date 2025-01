Reggina: Adejo, il gol che manca, la lotta a due e i tifosi amaranto

Sembra aver superato quel breve periodo di appannamento Daniel Adejo, tornato a essere protagonista al centro della difesa amaranto. Le sue dichiarazioni a Gazzetta del Sud: “A Ragusa è stata una vittoria sofferta, quando non chiudi le partite rischi di pagare dazio. Contro la Reggina qualsiasi squadra gioca la partita della vita, alla fine si è festeggiato per avere raggiunto un successo pesantissimo e non scontato“.

Pensiamo positivo anche se ancora non si è fatto nulla, il percorso è lungo e pieno di insidie. A maggio tireremo le somme augurandoci di avere lasciato l’inferno dei dilettanti. Adesso ci interessa solo la gara con l’Acireale, alla capolista ci penseremo da lunedi. Non avremo vita facile, vi ricordo che all’andata pareggiammo rischiando di perdere. I punti buttati via? Abbiamo quelli che meritiamo, nessun rammarico al momento ci troviamo al secondo posto e bisognerà spingere per agguantare la vetta.

Il gol che manca e i tifosi

“Il gol? Ho l’abitudine di spingermi sulle palle inattive e chissà che non lo realizzi proprio domenica. Sarà alla lunga una lotta tra noi e il Siracusa, la classifica è sotto gli occhi di tutti. Ringrazio i tifosi per l’amore che hanno nei nostri confronti, ci seguono con passione anche in trasferta. Il 9 febbraio immagino un Granillo più gremito del solito, ma la Curva è sempre accanto a noi. Invito il popolo amaranto a rimanere compatto in vista del rush finale”.