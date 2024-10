Calciomercato: a breve l’incontro Reggina-Baroni. Probabilmente per dirsi addio

Bisognerà aspettare solo qualche ora per averne la certezza, ma le strade tra la Reggina e Baroni sono destinate a dividersi. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio ma tutte le indicazioni portano a pensare che non ci siano margini per proseguire insieme. Legittimo per l’allenatore pensare a soluzioni ritenute secondo il suo punto di vista migliori, altrettanto legittimo per la Reggina, dopo aver formulato la sua proposta ed averlo aspettato a lungo, decidere di non andare oltre e pensare a delle alternative. Ormai non resta che attendere che la notizia diventi ufficiale perchè, tranne clamorosi ribaltamenti, la separazione sembra inevitabile.

Leggi anche