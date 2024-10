Calciomercato: al Lecco l’ex portiere del Real Madrid che ha vinto tre Champions

Un nuovo cambio in panchina voluto dal presidente Di Nunno, ma l’arrivo dell’ex Reggina Alfredo Aglietti sulla panchina del Lecco nulla ha prodotto in termini di risultati. All’esordio è stato un pesante 1-3 in casa contro il Cosenza. Nel frattempo la società, è intervenuta sul mercato degli svincolati per sopperire all’infortunio dell’estremo difensore Lamanna, arrivato lo scorso gennaio dal Monza. La notizia del nuovo acquisto è riportata su gianlucadimarzio.com:

“Il Lecco era alla ricerca di un portiere dopo l’infortunio di Lamanna e ha battuto la concorrenza di alcuni club spagnoli interessati al giocatore. Kiko Casilla è atteso neltardo pomeriggio di oggi in aeroporto a Milano, poi si trasferirà a Lecco per le visite mediche.

Il mercato non finisce mai. Il ds Frachiolla ha chiuso nella serata di martedì 20 febbraio un colpo tra gli svincolati. Si tratta di Kiko Casilla che nella giornata di mercoledì 21 arriverà a Lecco. 37 anni, è stato portiere per 4 stagioni al Real Madrid (dal 2015 al 2019) con cui ha vinto 3 Champions League. Kiko Casilla nell’ultima stagione 2022/23 era al Getafe, poi da agosto 2023 è rimasto svincolato“.