Calciomercato: secondo arrivo in casa LFA Reggio Calabria. C’è Ricci

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Ricci che si lega al club con un contratto biennale.

Classe 1990, nato ad Anzio, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Nella stagione 2010/11, in serie C1, colleziona 23 presenze con il Monza. Dopo le esperienze con Pergocrema e Avellino, firma un biennale con la Salernitana per poi trasferirsi prima alla Reggiana e successivamente alla Lupa Roma.

Nel marzo 2017, trova l’accordo con l’Anzio dove ci rimane per due stagioni collezionando 36 presenze e realizzando undici reti. Nella stagione 2018/19, torna in Lega Pro firmando con il Matera (16 presenze, otto gol). Dal gennaio 2019 e per le prossime quattro stagioni veste la casacca del Potenza dove raggiunge le 116 presenze per poi trasferirsi alla Juve Stabia.