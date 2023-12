Calciomercato LFA Reggio: questa sessione si chiude quasi sullo 0-0...

Se dovessimo paragonare quest’ultima finestra di mercato ad un risultato calcistico, il punteggio finale per la LFA Reggio Calabria sarebbe lo 0-0. Ci si aspettava qualcosa sul piano degli interventi ed invece dopo l’arrivo di Renelus nulla si è mosso. Avevamo intuito che non ci sarebbero state rivoluzioni, ma quei famosi interventi mirati si. Anche perchè più volte sono stati reclamati in maniera elegante da mister Trocini, in tante altre circostanze la società aveva dichiarato di essere vigile e pronta ad intervenire.

E’ fin troppo evidente che, a prescindere dalle ultime quattro vittorie, questo gruppo fatica ed anche molto a proporre gioco, ad imbastire trame che possano produrre azioni da gol oltre a mostrare evidenti difficoltà in mezzo al campo in fase di non possesso. Scrivevamo qualche giorno addietro di un centrocampo sulla carta forse tra i più attrezzati del girone ed anche con calciatori di categoria superiore. Singolarmente non si possono discutere i vari Mungo, Salandria e soprattutto Barillà, nel contesto di questo gruppo e in un campionato particolarmente duro sul piano agonistico, invece, alcuni di questi stanno facendo molta fatica, anche perchè spesso costretti a giocare fuori ruolo. Ed è per tale motivo che tutti immaginavamo almeno un tassello in entrata in mezzo al campo, quel classico giocatore di categoria che troviamo in ogni squadra, dalle più attrezzate a quelle di bassa classifica.

Probabilmente la società ha ritenuto di non dover intervenire da subito, pensando di poter pescare qualcosa di utile alla causa dentro la prossima finestra di mercato che a gennaio aprirà ai professionisti. Intanto si rimane in attesa di capire quando ripartiranno gli allenamenti.