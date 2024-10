Calciomercato LFA Reggio: il punto sulla trattativa con Toti Porcino

Qualche giorno addietro vi avevano raccontato della presenza al Granillo insieme a Daniele Liotti anche di Toti Porcino, aggiungendo di un possibile incontro con la società de La Fenice Amaranto. L’esterno sinistro si è svincolato dal Potenza ed ha manifestato il desiderio di poter nuovamente indossare la maglia amaranto, quella che gli ha consentito di avviare la sua carriera calcistica e che lo ha fatto diventare idolo dei tifosi negli anni scorsi per i gol realizzati al Messina ed al Catanzaro.

C’è stato un primo approccio che si dovrà poi tramutare in trattativa vera e propria, qualora si decidesse di proseguire nella discussione. C’è come detto, sicuramente la volontà del calciatore, mentre in società si sta ragionando su come e dove intervenire per potenziare l’attuale organico, mettendo in preventivo che diversi giocatori sono in lista di uscita. Possibile che tra la LFA Reggio Calabria e Porcino ci si riveda a breve, fermo restando che la sua utilizzazione non potrà avvenire prima del 26 novembre, avendo giocato l’ultima gara con la maglia del Potenza il 26 ottobre 2023 in occasione della sfida contro il Sorrento. Sarebbe eventualmente un rinforzo quasi combaciante con l’apertura del mercato di dicembre.