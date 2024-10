LFA Reggio Calabria: il problema oggi non è solo l’attaccante

Vittoria sofferta, faticosa e giunta al termine di una prestazione decisamente poco brillante per la LFA Reggio Calabria, soprattutto per quello che riguarda la prima parte dell’incontro. Saranno pure i campi quasi impraticabili, questa volta con l’aggiunta di un fortissimo vento, saranno gli avversari che puntano più all’ostruzione che al gioco, e nonostante tutti gli Over migliori nell’undici iniziale, neanche in questa circostanza si è riusciti a creare opportunità da gol, mettere in mostra fluidità di manovra, se non e per fortuna in occasione della rete, quella di Rosseti, che ha regalato il ritorno alla vittoria.

Vale la pena ribadire quanto in questo momento preciso della stagione fosse più importante guadagnare i tre punti piuttosto che sfoggiare una esaltante prestazione, ma da questo gruppo per le potenzialità che possiede, si pretende decisamente di più sotto tutti i punti di vista. Perchè con questa espressione di gioco può succedere che Rosseti trovi la via della rete come ieri, ma anche come accaduto per esempio a Ragusa, esattamente il contrario con il rischio anche stavolta di tornare a casa con un solo punto.

Castrovillari ha chiuso e concluso il ciclo terribile al quale la compagine di Trocini si è dovuta sottoporre. Ne è uscita discretamente, se ci viene chiesto poteva fare di più, la risposta è si, con tutte le attenuanti del caso. La parte alta della classifica è lontanissima, complici soprattutto i due scontri giocati al Granillo contro Siracusa e Trapani entrambi persi e quindi ci si chiede che tipo di campionato si andrà a disputare e con quali obiettivi. Adesso due giorni di riposo per iniziare finalmente una settimana normale di allenamenti che porterà ad una nuova grande sfida, sempre in casa, questa volta con la seconda forza del campionato, la Vibonese.

Se il Trapani è stato costruito per vincere ed ha in organico tanti giocatori di categoria superiore, se il Siracusa ha investito tantissimo sul mercato per esserne la diretta concorrente, la squadra di Buscè è decisamente la rivelazione assoluta di questa prima parte di stagione, ha giocato undici volte e vinto dieci (unica sconfitta a Trapani in inferiorità numerica) e soprattutto gioca il calcio migliore per qualità e capacità realizzativa. Trocini avrà un Bolzicco in più, le aspettative sull’attaccante sono molto alte.