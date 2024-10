LFA Reggio, Trocini: ‘ Felice per tutti, adesso Bolzicco ed un campionato normale…’

Dopo un periodo non particolarmente esaltante, torna a vincere la LFA Reggio sul campo dell’ultima in classifica Castrovillari. Partita non esaltante soprattutto nella prima parte, decisa nella seconda frazione da un gol di Rosseti. Parla mister Trocini: “Era una partita dove c’era solo un risultato da conquistare a conclusione di un ciclo terribile, ma per niente scontata. Poco calci, tanto agonismo. Sono contento della prova di tutti, bisognava solo vincere, si doveva solo vincere e per questo non era semplice. Ricci sempre presente, ma tutti hanno risposto bene, anche per il primo gol di Rosseti ed ora avremo anche Bolzicco. Diao due giorni di riposo ai ragazzi meritatissimi e sono francamente adesso più fiducioso”.

Finalmente Bolzicco

“Si sta allenando con grande impegno, ha voglia di giocare, il classico numero nove. Per noi sarà utilissimo e non aver giocato con un attaccante nell’ultimo mese ci è pesato molto. Finalmente parte una stagione normale per noi, ci spiace per il distacco dalle prime”.