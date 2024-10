Calciomercato: Martinez questione aperta. Diverse richieste per il portiere

Sta per completarsi la seconda settimana di calciomercato e si segnala il primo arrivo ufficiale. Si tratta dell’attaccante Renelus, classe 2002, primo rinforzo ufficiale per mister Trocini. Non saranno molti i volti nuovi in questa sessione, infatti dall’ipotesi di interventi massicci si è passati ad interventi chirurgici (uno , due al massimo), fino ad una fase di valutazione che potrebbe avere sviluppi solo nella parte finale di questa prima finestra.

Si è capito poco dove e come la società intende ancora intervenire, se ne parla molto di più all’esterno, avendo individuato nel centrocampo uno dei reparti che necessitano di qualche rinforzo. Anche se a sentire il DG Ballarino ed il DT Bonanno, c’è massima fiducia nei vari Mungo, Salandria, il giovane Zucco, per non parlare poi del capitano Barillà che gode indistintamente della stima di tutti. Si aspetterà la prossima settimana che di fatto è l’ultima per capire quali saranno gli intendimenti, nel frattempo dopo le quattro risoluzioni, c’è da approfondire la questione Martinez. Nonostante le dichiarazioni di facciata, è indubbio che il portiere, squalificato per quattro giornate, scontata ancora una, sia parecchio sacrificato in questo momento.

E’ stato assolutamente decisivo nella primissima parte di stagione, ha qualità ed esperienza e giocherebbe titolare in qualsiasi squadra, anche in categoria superiore. Ed è proprio dalle compagini di serie C che sono arrivati attestazioni di stima ed interesse per l’estremo difensore. Se ti vogliono in C e per una questione prettamente legata alla questione Under, sei “costretto” a fare panchina in serie D, è chiaro che non possono essere sottovalutate le richieste. Sarà lo stesso calciatore a parlarne prima con il tecnico e poi la società per decidere il da farsi.