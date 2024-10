Calciomercato: il reggino Simone Missiroli svincolato, rescissione con la Spal

Una buona stagione in serie A, terminata purtroppo con la retrocessione in B, poi il campionato dello scorso anno caratterizzato da una serie di infortuni e prestazioni poco esaltanti. Oggi si chiude l’esperienza di Simone Missiroli alla Spal, con il centrocampista reggino ed ex Reggina che adesso è libero di accarsarsi dove meglio crede. Questo il comunicato della società: “S.P.A.L. srl comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo col centrocampista Simone Missiroli”. Per lui si era parlato di un interessamento della Reggiana.

