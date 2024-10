Calciomercato: il Modena insiste per Corazza. Vuole costruire una grande coppia d’attacco

Le società ambiziose della serie C hanno puntato Simone Corazza. Al momento sono Palermo e Modena quelle che hanno già sondato in maniera seria il terreno e chiesto informazioni dettagliate. La società emiliana punta sul proprio Ds Matteassi per spuntarla, avendo avuto l’attaccante della Reggina già al Piacenza. Un Modena che vuole partire dalla costruzione di un grande reparto offensivo per dare il via ad una campagna acquisti di grandissimo spessore, visto che oltre Corazza, sta puntando dritto verso Meggiorni, ex Chievo.

