Calciomercato: due giocatori del Monopoli nel mirino della Reggina

“Ho già contattato una quarantina di calciatori”, dichiarava qualche giorno addietro il Ds Massimo Taibi.

Ed i primi nomi accostati alla società amaranto stanno venendo fuori in questi ultimi giorni, che siano corrispondenti a quelli che il ds stia sondando o meno. Su tuttoB due calciatori che potrebbero essere nel mirino della Reggina, uno dei quali vecchio pallino di Taibi: “La Reggina guarda in casa Monopoli per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dai colleghi di TuttoB.com la Reggina avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro Daniele Donnarumma e il centrocampista Giuseppe Carriero”.