Calciomercato: il Monza non bada a spese. Vuole esagerare

Nonostante una campagna acquisti che ha visto già nove ingressi tutti di livello, il Monza di Berlusconi e Galliani non vuole fermarsi nel rafforzamento del proprio organico. L’obiettivo dichiarato è quello dell’immediata promozione in serie A, così come ha ribadito più volte anche il tecnico Brocchi.

Adesso il Monza sta tentando il grandissimo colpo, oltre quelli già effettuati. Uno tra Ciano e Mancosu l’obiettivo e per entrambi ci sarà da pagare una clausola consistente a Frosinone o Lecce. Il primo giocatore di qualità e garanzia assoluta in fatto di reti, 72 nelle ultime sei stagioni, il secondo straordinario protagonista della promozione del Lecce nella massima serie due anni addietro e lo scorso anno in A autore di 14 centri che lo hanno collocato come il miglior realizzatore nei cinque campionati europei per quello che riguarda i centrocampisti.