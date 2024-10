Calciomercato: Monza esagerato, sta tentando il grandissimo colpo

Dai più viene già definita una campagna acquisti faraonica quella che sta conducendo il Monza del presidente Berlusconi. Un budget di altissimo livello per tentare la doppia scalata, dopo la promozione in serie B a disposizione dell’Ad Adriano Galliani e quindi la possibilità di mettere al servizio di mister Brocchi un organico fortissimo.

Al momento gli acquisti sono: Barberis (c, Crotone); Di Gregorio* (p, Inter); Gytkjaer (a, Lech Poznan); Bettella* (d, Atalanta), Maric (a, NK Osijek); Barillà* (c, Parma); Donati (d, Lecce); Colpani (c, Atalanta).

*giocatori in attesa di essere ufficializzati.

Poi gli obiettivi, da Ciano a Daniele Maldini, passando per Roberto Insigne e ultimo in ordine di tempo Sebastian Giovinco. Una pazza idea probabilmente anche difficile da portare a termine, ma comunque la società di Berlusconi ci sta provando a far ritornare in Italia la Formica Atomica, anche se l’AlHial lo ritiene incedibile.