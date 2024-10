Calciomercato: Monza, subito Mancuso, la Reggina invece aspetta lunedi

Quattro grandi colpi in entrata per i brianzoli, tutti disponibili per la sfida contro la Reggina

Monza e Reggina si affronteranno domani per la prima di ritorno. Due società dal potenziale economico assai diverso, due squadre costruite per obiettivi differenti. Lo scorso anno i brianzoli sono stati la grande delusione nonostante importantissimi investimenti, quest’anno le cose stanno andando in maniera leggermente diversa, anche se in occasione delle ultime due gare la corsa è stata stoppata da una sconfitta ed un pareggio casalingo acciuffato all’ultimo secondo del sesto minuto di recupero con il Perugia.

Leggi anche

Il mercato di Reggina e Monza

Ma la voglia di serie A e l’ambizione del presidente Berlusconi e dell’amministratore delegato Galliani sono elementi predominanti e così ad una compagine già forte, in questa sessione di calciomercato sono stati aggiunti Molina, Ramirez, Favilli e per ultimo uno degli attaccanti più bravi visti in cadetteria negli ultimi anni, Leonardo Mancuso. Arriva al Monza dall’Empoli in prestito biennale con obbligo di riscatto e già dalla sfida contro gli amaranto indosserà la maglia numero 11.

Leggi anche

La Reggina dal canto suo, vista la scarsa disponibilità di investimento, ad oggi ha ufficializzato una sola operazione in entrata, quella del giovane Giraudo, mentre in uscita Liotti al Cosenza e Farroni alla Vis Pesaro. Di fatto avrebbe già chiuso l’accordo con il difensore ex Salernitana Aya, ma la firma arriverà il prossimo lunedi. Peccato, con la quasi certa assenza di Stavropoulos ed il pauroso attacco dei brianzoli, poteva tornare certamente utile da subito.