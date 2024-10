Calciomercato Reggina: Menez e Faty, due questioni che vanno risolte

La parola fine alla possibile cessione di Jeremy Menez, l’ha messa il DG della Reggina Vincenzo Iiriti, nel suo intervento presso il canale ufficiale del club: “Menez è un calciatore della Reggina, rimane a disposizione dello staff tecnico e sarà l’allenatore a decidere se sfruttare o meno le sue prestazioni, indiscutibili le sue qualità tecniche. Rimane alla Reggina, salvo colpi dell’ultimo giorno“. Ed è proprio la situazione contrattuale del calciatore (Decreto Crescita) ad impedire la possibilità che vi siano dei colpi all’ultimo momento, tenuto conto che il francese potrebbe trasferirsi altrove si, ma in territorio italiano almeno fino a giugno se non si vogliono perdere i diritti sulla tassazione. Improbabile.

Identico il discorso per Ricardo Faty, anche se in realtà per lui una strada in Italia si è aperta, vista la richiesta formulata dalla Pistoiese per averlo in prestito. Ma da quello che filtra pare che sia stato il calciatore a rifiutare momentaneamente il trasferimento per una serie di motivi. Il primo rappresentato dal cambio di categoria, poi dalla voglia di giocarsi ancora una possibilità con la Reggina dopo essersi ridotto l’ingaggio ed allenatosi con grande costanza e impegno in questi mesi, convinto di poter essere reintegrato. Difficilmente si muoverà. Ed allora se Menez e Faty saranno ancora “costretti” a rimanere in amaranto, in qualche modo è giusto che per entrambi le questioni sulla loro posizione vengano una volta per tutte risolte. Con il reintegro o l’esclusione.