Calciomercato, l’agente Nicoletti: ‘Blondett non vuole mancare di rispetto alla Reggina’

La vicenda Reggina-Blondett, soprattutto dopo la forte reazione del ds Taibi, è finita sui media nazionali ed a tal proposito, pianetaserieB ha intervistato il suo ex agente Costantino Nicoletti: “Non lavoro più con Blondett dallo scorso tredici marzo. Detto ciò, non è stato gestito particolarmente bene nell’ultimo mese e mezzo, dinamica che ha scatenato la reazione del direttore Taibi, che ha le sue ragioni ma sa benissimo che il ragazzo ha accettato l’idea di non rientrare più nei piani della Reggina, ergo da qui al cinque ottobre avrà sicuramente modo di trovare una nuova destinazione.

Leggi anche

Blondett è arrivato a Reggio Calabria il primo settembre dello scorso anno, è partito in sordina per poi diventare un titolare inamovibile, in grado di dare un contributo importante nella rincorsa alla promozione poi centrata. Il calciomercato vive di momenti particolari, Massimo sa benissimo che il ragazzo libererà il posto da over perché non ha intenzione di essere un ostacolo per una squadra, la Reggina, alla quale deve tanto. Le proposte saranno certamente arrivate, ma è normale e umano che un calciatore faccia le proprie valutazioni. Da qui al cinque ottobre gli scenari potranno sicuramente variare. Edoardo non vuole mancare di rispetto né alla Reggina né al direttore Taibi né, ovviamente, alla piazza”.