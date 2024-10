Reggina, i casi spinosi. Taibi: ‘Blondett crede di essere da Real Madrid’

"Con noi ha veramente chiuso. Ho perso la pazienza, non mi interessa dove andrà"

In casa Reggina rimangono sempre aperte le posizioni dei vari Over fuori lista che si spera di poter collocare al più presto. De Francesco ha ricevuto una proposta interessante dall’Avellino, Doumbia dalla Carrarese, mentre sui due casi più spinosi si è espresso il ds Taibi a Gazzetta del Sud: “Credo che Sarao andrà al Catania, mentre aspettiamo di sapere la risposta che darà De Francesco all’Avellino.

Qualcosa si sta muovendo anche per Marchi e Doumbia, mentre Blondett continua a pensare di essere da Real Madrid visto che ha rifiutato tre società importanti di Lega Pro. In questo caso ho davvero perso la pazienza e non mi interessa sapere cosa vuole fare o dove vuole andare. Di sicuro se resta a Reggio lo farà da fuori lista, con noi ha veramente chiuso”.