Reggina, Cirillo: ‘Confermo, Sounas è sul mercato’

Insieme a Denis era stato indicato dalla società come uno degli incedibili. Quel gesto poi di mettere a disposizione del nuovo arrivato Menez la maglia numero sette, ne aveva rafforzato la stima da parte di tutti, insieme a qualità tecniche e tattiche indiscutibili. Parliamo del centrocampista greco Sounas, protagonista lo scorso anno di una straordinaria stagione e tra i migliori in campo in occasione dell’amichevole contro il Benevento.

Un fulmine a ciel sereno, una scelta che ha spiazzato tutti e che ha destato stupore e più di qualche malumore. E se è vero che la cessione di Corazza è stata digerita dopo un pò di tempo, assorbire la notizia di un Sounas sul mercato sarà più complicato. A darne conferma è il suo procuratore, l’ex difensore amaranto Bruno Cirillo: “Confermo che Dimitrios in questo momento è sul mercato. La decisione del club mi è stata comunicata dal direttore sportivo Taibi“. Questa la breve dichiarazioni rilasciata a Gazzetta del Sud.