Calciomercato, Nicolò Schira: ‘Faty nuovo centrocampista della Reggina’

Se ne era parlato tempo addietro, poi secondo quelle che erano le notizie di mercato, era venuto meno l’accordo tra le parti. Un ritorno di fiamma e forse un ripensamento del calciatore, ha prodotto il si e quindi Faty è il colpo messo a segno dalla Reggina, che nella giornata ufficializzerà anche Folorunsho.

“Ricardo Faty è un nuovo centrocampista della Reggina. Un colpo di spessore internazionale quello concluso dal diesse Massimo Taibi. Per il francese ex Roma e reduce da annate importanti in Turchia contratto triennale come riportato dal collega Nicolò Schira“.

fonte: tuttoB.com