Calciomercato: la Nissa di Giovannone non si ferma e cala il tris
Un difensore di grande esperienza, un fantasista e un Under per i giallorossi
03 Luglio 2026 - 16:50 | Redazione
Un blocco significativo di calciatori confermati che bene hanno fatto nella passata stagione e gli innesti ritenuti giusti e necessari per la costruzione di una squadra da vertice. Sta lavorando in quest’ottica la Nissa e dopo l’arrivo dell’attaccante Panattoni, adesso anche il forte difensore Maltese, reduce da una grande stagione con la Nuova Igea, il fantasista Catalano e il giovane Bryan Bello.
Il difensore Maltese
“La NISSA F.C. è lieta di annunciare l’ingaggio del difensore centrale Salvatore Maltese, calciatore di grande esperienza e affidabilità che andrà a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Francesco Di Gaetano, in vista della nuova stagione. Classe 1992, Maltese porta con sé un bagaglio tecnico e umano costruito in anni di calcio ad alto livello. Difensore centrale di personalità, forte fisicamente e dotato di un eccellente senso della posizione, si è distinto nel corso della carriera per leadership, continuità di rendimento e capacità di guidare il reparto difensivo.
Esperienza, carisma e mentalità saranno qualità preziose per il gruppo biancoscudato, chiamato ad affrontare una stagione ricca di aspettative e obiettivi. Con questo innesto, la Nissa aggiunge alla propria retroguardia un profilo di assoluto spessore, capace di garantire solidità, personalità e profonda conoscenza della categoria. La società rivolge a Salvatore Maltese il più caloroso benvenuto, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia biancoscudata”.
Il fantasista Catalano
“La NISSA F.C. è orgogliosa di annunciare l’ingaggio del fantasista Giovambattista Catalano, classe 1994, calciatore catanzarese di grande spessore tecnico e umano che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoscudata in vista della prossima stagione sportiva. Un talento che accende il gioco, capace di trasformare ogni pallone in un’idea e ogni giocata in spettacolo: estro, fantasia, qualità nell’uno contro uno, visione illuminata e un fiuto del gol che lo rendono un innesto di assoluto prestigio per il reparto offensivo della Nissa. Un profilo completo, che unisce esperienza, leadership e talento puro, forgiato in un percorso calcistico importante tra professionismo e dilettantismo.
L’arrivo di Catalano rappresenta un segnale forte e chiaro della volontà della Nissa e del patron Luca Giovannone di costruire una squadra ambiziosa, competitiva e ricca di qualità, pronta ad affrontare con coraggio, entusiasmo e determinazione le sfide della nuova stagione”.
Il giovane Under Bello
La NISSA F.C. mette a segno un altro importante colpo di mercato e annuncia con soddisfazione l’ingaggio del giovane difensore Bryan Bello, uno dei profili emergenti più interessanti del panorama calcistico nazionale. Terzino destro, nato l’8 novembre 2006, Bello è cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, dove ha maturato le basi del proprio percorso calcistico, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e spiccata propensione alla fase offensiva senza mai perdere solidità in quella difensiva. La stagione 2024-2025 ne ha consacrato definitivamente il talento: con la maglia del Matera ha collezionato 32 presenze e realizzato 2 reti, confermandosi come uno dei migliori giovani interpreti del ruolo. Nella prima parte della stagione 2025-2026 ha quindi militato nella Union Clodiense in Serie D, prima del trasferimento, nel dicembre 2025, al Siena FC, tappa che ha ulteriormente impreziosito un percorso di crescita costante”.
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