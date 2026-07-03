Reggio, auto si ribalta in via Cardinale Portanova: un ferito lieve – FOTO

Incidente questo pomeriggio a Reggio Calabria, all’incrocio tra via Cardinale Portanova e via Torrione. Due veicoli si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Auto si cappotta dopo lo scontro

L’impatto ha provocato il cappottamento di uno dei mezzi coinvolti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il bilancio non sarebbe grave: uno dei due conducenti avrebbe riportato solo lievi lesioni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli.

Accertamenti sulla dinamica

Sono in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire le cause del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Possibili rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di intervento.