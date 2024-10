Calciomercato Nissa: dopo Samake arriva un difensore esperto con precedenti in C e B

Il presidente Giovannone fa sul serio e non nasconde le ambizioni della Nissa, compagine che punta al salto di categoria. Dopo aver assestato il colpo Samake, arriva il comunicato ufficiale che annuncia l’esperto difensore Luca Bruno:

Il comunicato

“La Nissa FC continua con grande impegno la campagna di potenziamento in vista del prossimo campionato di Serie D! Dopo la trattativa Samake, il direttore sportivo Ernesto Russello chiude un’altra importante operazione di mercato. Stavolta le attenzioni sono state rivolte al reparto difensivo. La prossima stagione, vestirà la casacca biancoscudata il difensore centrale Luca Bruno, nativo di Brescia, classe 1996. Un mix di esperienza e grande qualità che va ad arricchire ancor di più un reparto arretrato, già di altissimo livello e soprattutto ben collaudato negli anni.

Il curriculum di Luca non ammette discussioni: cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha indossato in carriera le casacche di Trapani in Serie D, Alma Juventus, Rende, Siracusa e Messina in Serie C; Crotone e Pro Vercelli in Serie B. Insomma, un difensore che può mettere da subito tutto il suo bagaglio di esperienza al servizio della squadra biancoscudata allenata da mister Nicolò Terranova. Luca Bruno si aggregherà al gruppo già il 17 luglio per il raduno”.