Calciomercato: ‘Un esterno offensivo ed un centrocampista per la Reggina’. I nomi

Per uno dei due la trattativa tra la Reggina ed il Genoa è in stato avanzato

Con la Reggina pronta a scendere in campo lunedi pomeriggio in trasferta contro l’Ascoli, la società pensa ovviamente anche al mercato ed a come potenziare l’organico dopo questo avvio difficoltoso. Secondo quanto scritto dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, questi i due obiettivi.

Due trattative impostate per la Reggina

“Con il Genoa c’è un eccellente rapporto, certificato dall’operazione Charpentier, e che quasi sicuramente continuerà con l’esterno offensivo Claudiu Micovschi, romeno classe 1999, in prestito ad Avellino nella stagione 2019-2020. C’è il via libera del club di Preziosi, la Reggina sta limando gli ultimi dettagli. Il discorso vale anche per il centrocampista Petar Brlek, classe 1994, croato nella scorsa stagione ad Ascoli. Doppio colpo impostato”.